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Cronaca / Valle Seriana Domenica 20 Settembre 2026

Morta in mare in Salento, rientrata la salma ad Albino

IL LUTTO. È rientrata ad Albino la salma di Carla Testa, la 74enne annegata venerdì in Salento. Era molto conosciuta per l’impegno culturale con la Terza Università.

Lettura meno di un minuto.
Morta in mare in Salento, rientrata la salma ad Albino
Le ricerche in mare della Bergamasca

Albino

Nel pomeriggio di domenica 20 settembre, ad Albino, è rientrata la salma di Carla Testa, la pensionata di 74 anni annegata in Salento. La donna era scomparsa alla vista degli amici poco prima delle 12 di venerdì, mentre stava nuotando in mare ed è stata poi ritrovata priva di vita intorno alle 17, a Punta Pizzo.

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Era in vacanza con un gruppo proveniente da Bologna per un trekking. La donna aveva deciso di fare il bagno in questo angolo spettacolare della costa, ma poco dopo era stata segnalata in difficoltà in acqua. Le operazioni si sono protratte a lungo, con la Guardia costiera di Gallipoli che ha inviato una motovedetta e un battello, oltre all’elicottero dei vigili del fuoco.

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Carla Testa, madre di due figli, era conosciuta per le attività culturali che promuoveva, in particolare la Terza Università, i cui iscritti hanno ricordato addolorati una volontaria sempre attenta e preparata. I funerali forse martedì, data da confermare.

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