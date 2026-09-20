Morta in mare in Salento, rientrata la salma ad Albino

Nel pomeriggio di domenica 20 settembre, ad Albino, è rientrata la salma di Carla Testa, la pensionata di 74 anni annegata in Salento. La donna era scomparsa alla vista degli amici poco prima delle 12 di venerdì, mentre stava nuotando in mare ed è stata poi ritrovata priva di vita intorno alle 17, a Punta Pizzo.

Era in vacanza con un gruppo proveniente da Bologna per un trekking. La donna aveva deciso di fare il bagno in questo angolo spettacolare della costa, ma poco dopo era stata segnalata in difficoltà in acqua. Le operazioni si sono protratte a lungo, con la Guardia costiera di Gallipoli che ha inviato una motovedetta e un battello, oltre all’elicottero dei vigili del fuoco.