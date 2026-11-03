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Cronaca / Valle Seriana Martedì 03 Novembre 2026

Morto Sergio Tucci, già presidente del Tennis Città dei Mille: aveva 77 anni

IL LUTTO. Il commercialista è morto lunedì nella sua casa di Alzano all’età di 77 anni.

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Morto Sergio Tucci, già presidente del Tennis Città dei Mille: aveva 77 anni
Il commercialista Sergio Tucci

La sua vita è stata attraversata da due grandi passioni, lo sport e il lavoro, ma soprattutto da un modo di essere: la correttezza, la disponibilità e la capacità di rappresentare un riferimento per chi gli stava accanto. Il commercialista Sergio Tucci è morto lunedì 2 novembre nella sua casa di Alzano Lombardo, all’età di 77 anni.

Per anni ha legato il suo nome allo sport bergamasco: prima come allenatore della squadra di pallavolo dei Vigili del fuoco, accompagnata ai massimi livelli, poi alla guida del Tennis Club Città dei Mille, di cui è stato presidente per quindici anni. Sotto la sua presidenza il circolo si è ampliato, conquistando anche una dimensione internazionale, tanto che sui suoi campi si sono disputati alcuni dei primi tornei di Novak Djokovic e Gaël Monfils.

«Le sue opinioni erano un punto di riferimento, per me come figlio e anche nella mia attività - ricorda il figlio Marco, notaio molto noto in città -. Era una persona stimata, sempre attenta agli altri, corretta e cristallina». Qualità che Sergio Tucci aveva saputo esprimere anche nella professione di commercialista e nell’attività di consulente del Tribunale, conquistando la fiducia di colleghi e clienti e senza mai rinunciare ai propri principi.

Lascia la moglie Felicita, i figli Roberta e Marco e quattro nipoti. La camera ardente è allestita alla Casa del commiato di via San Bernardino. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 14 nella basilica di Alzano Lombardo.

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