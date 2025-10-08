Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 08 Ottobre 2025
Orezzo, strada riaperta un anno dopo la frana
LA NOVITÀ. Ha riaperto mercoledì 8 ottobre la strada provinciale 41 in località Orezzo, a Gazzaniga, un anno dopo l’ordinanza di chiusura emessa dalla Provincia il 10 ottobre 2024 a causa di una frana che ha causato il cedimento del muro di sostegno e del fondo stradale.
Orezzo
Un evento che ha causato importanti disagi ai cittadini della zona interessata, e che ha visto gli uffici provinciali impegnarsi per reperire celermente le risorse necessarie al ripristino e svolgere l’iter progettuale e la gara d’appalto in tempi più veloci possibile.
Cantiere da fine giugno
I lavori sono iniziati lo scorso 25 giugno dopo la progettazione delle opere e l’affidamento dei lavori tramite gara d’appalto all’impresa Duci srl di Vilminore di Scalve, che ha affidato parte dei lavori in subappalto a all’impresa Bettineschi srl di Rovetta. A fronte della durata prevista di 5 mesi, i lavori stradali sono stati ultimati in anticipo consentendo di applicare all’impresa appaltatrice il premio di accelerazione che era stato appositamente previsto.
L’intervento è consistito in opere di consolidamento del versante mediante la realizzazione di una paratia tirantata, finalizzata ad arrestare il meccanismo di frana del terreno in corso. Congiuntamente a questo rinforzo, si è proceduto al rifacimento del manto stradale, facendolo poggiare su una nuova platea in calcestruzzo armato gettato in opera e sostenuta da pali trivellati. A completamento è stata realizzata una canalizzazione idraulica per allontanare le acque meteoriche dal sedime stradale. Il costo dei lavori è stato di poco meno di 900 mila euro, reperiti da trasferimenti regionali da canoni idrici Grandi derivazioni idroelettriche e dalla Provincia.
