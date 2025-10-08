Orezzo, strada riaperta un anno dopo la frana



Un evento che ha causato importanti disagi ai cittadini della zona interessata, e che ha visto gli uffici provinciali impegnarsi per reperire celermente le risorse necessarie al ripristino e svolgere l’iter progettuale e la gara d’appalto in tempi più veloci possibile.

Cantiere da fine giugno

I lavori sono iniziati lo scorso 25 giugno dopo la progettazione delle opere e l’affidamento dei lavori tramite gara d’appalto all’impresa Duci srl di Vilminore di Scalve, che ha affidato parte dei lavori in subappalto a all’impresa Bettineschi srl di Rovetta. A fronte della durata prevista di 5 mesi, i lavori stradali sono stati ultimati in anticipo consentendo di applicare all’impresa appaltatrice il premio di accelerazione che era stato appositamente previsto.