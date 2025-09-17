A un anno dai nubifragi, Orezzo riavrà la strada

Più che la conta dei danni, la Valle Seriana si trova ancora a mettere le pezze. Il tema del dissesto idrogeologico da mesi ha conquistato la prima pagina delle agende degli amministratori comunali. Il maltempo dell’autunno scorso – che a più riprese aveva messo a dura prova i Comuni di Alzano Lombardo, Albino, Nembro e non solo – aveva provocato danni ingenti sia alle proprietà pubbliche sia ai privati. E i Comuni stanno ancora completando l’opera di messa in sicurezza, che richiede risorse sempre più ingenti.

Da Gazzaniga a Orezzo

Tra i diversi interventi in corso, uno dei più importanti (anche a livello di importi) è quello lungo la strada provinciale che collega Gazzaniga a Orezzo. Da mesi i residenti sono costretti a percorrere la stretta e ripida via comunale Gromplano, a senso unico alternato regolato da semaforo, a causa del cedimento della provinciale in una delle ultime curve prima della frazione, risalente al 10 ottobre scorso. Ora, finalmente, il problema si avvicina alla risoluzione definitiva. «Ad agosto è stato completato l’intervento di palificazione che sosterrà la carreggiata, a fine mese è stato fatto un pre-collaudo e tutto funziona, ora stanno completando le finiture – spiega il sindaco di Gazzaniga, Mattia Merelli –. La speranza è che a ottobre il cantiere si chiuda e la strada possa riaprire». Una prima conferma arriva anche dal fatto che l’11 ottobre si correrà «Il Lombardia», una delle principali corse del panorama ciclistico internazionale.

L’importo dei lavori ammonta a 800mila euro: «Dopo il crollo di ottobre, la frana si è mossa fino a gennaio – prosegue Merelli –. Nel giro di un anno la Provincia ha recuperato le risorse, progettato l’intervento e fatto i lavori: il risultato è merito della collaborazione tra tutti gli enti».

Una «mappa del dissesto»

L’attenzione della Comunità montana è alta sul tema del dissesto, tanto che alcuni mesi fa è stato «dato incarico allo Studio Gea di fare una ricognizione completa dei problemi di frane e smottamenti su tutti i nostri 38 Comuni – ricorda Matteo Morbi, vicepresidente dell’ente sovracomunale e assessore ai Lavori pubblici a Nembro –. Sono stati già fatti i sopralluoghi, adesso stenderanno una graduatoria degli interventi più urgenti». Dopo aver mappato le frane, però, per intervenire serviranno le risorse: «I ristori sono sempre pochissimi rispetto ai danni – fa notare Morbi –. Dalla pulizia di strade e caditoie al taglio delle piante, fino agli interventi più costosi per frane e regimazione dei reticoli: le risorse sono sempre troppo poche e i Comuni devono usare fondi che potrebbe altrimenti essere investiti su altri fronti, per esempio per le asfaltature». In particolare, secondo Morbi, «pochi fondi per la prevenzione: si interviene solo dopo che ci sono stati i danni, ormai ogni due o tre mesi».

Tra Nembro e Albino

Proprio tra i territori di Nembro e Albino, in Val Guarnasco, c’è uno degli interventi di messa in sicurezza già portati a termine in bassa Valle: «Con un finanziamento della Comunità montana da 220mila euro abbiamo sistemato e risolto il problema della fuoriuscita delle acque sulla provinciale – prosegue Morbi –. Nonostante Comunità montana abbia già investito 250mila euro, resta ancora un problema di regimazione delle acque sull’altopiano di Piazzo: all’ultimo episodio di piogge forti c’era ancora tantissima acqua nella zona della Cupola, ad Albino. Dato che il primo intervento non è stato risolutivo, abbiamo dato l’incarico allo Studio Gea per un’ulteriore valutazione».

Regimazione Val Guarnasco, tra Albino e Nembro

Via Trento ad Albino

Sempre ad Albino, resta ancora aperto il problema di via Trento, altro punto dove, anche con le ultime piogge, le strade si sono allagate: «La Comunità montana in questo caso ha già previsto il finanziamento per la regimazione, serve il progetto esecutivo per arrivare alla realizzazione dell’opera, speriamo che l’anno prossimo vengano svolti i lavori», sottolinea il sindaco di Albino, Daniele Esposito, che segnala anche altre due esigenze sul suo territorio: «In via Madonna della Neve il Comune ha già sistemato un primo tratto, ma abbiamo un progetto da 630mila euro per la messa in sicurezza di un altro tratto della strada: aspettiamo che Regione ci finanzi il progetto. Dobbiamo interfacciarci con Regione Lombardia anche per i problemi dell’Albina, che è straripato più volte per i depositi di ghiaia».

A Colzate

Mentre a Bondo di Colzate saranno aggiudicati a breve i lavori per la prima frana scesa nella primavera 2024 (i dettagli nella pagina a fianco), a Nembro un problema in via di risoluzione è quello del torrente Carso: «Stiamo lavorando per rifare il ponticello che era stato danneggiato – riferisce Morbi –. Abbiamo acceso un mutuo come Comune: abbiamo messo a budget 250mila euro».

Ad Alzano