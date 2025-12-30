Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 30 Dicembre 2025

Ponte Nossa, perde il controllo dell’auto e finisce nella rotonda: illeso 24enne

L’INCIDENTE. Un 24enne di Clusone ha perso il controllo della propria auto sulla statale 671 a Ponte Nossa finendo nella rotonda: illeso, danni alla segnaletica e nessun altro veicolo coinvolto.

Redazione Web
Redazione Web
L’incidente di Ponte Nossa
L’incidente di Ponte Nossa

Ponte Nossa

Incidente nella notte tra il 29 e il 30 dicembre lungo la statale 671 a Ponte Nossa. Intorno a mezzanotte e mezza, un ragazzo 24enne di Clusone che stava viaggiando in direzione Clusone, alla guida di una Volkswagen Golf, ha perso il controllo del veicolo, finendo dentro una rotonda.
Nell’impatto sono stati danneggiati alcuni elementi della segnaletica verticale.Il giovane era solo a bordo e, fortunatamente, non ha riportato ferite. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente: il conducente verrà sanzionato. Sul posto i carabinieri di Clusone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

