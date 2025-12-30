Ponte Nossa, perde il controllo dell’auto e finisce nella rotonda: illeso 24enne

Incidente nella notte tra il 29 e il 30 dicembre lungo la statale 671 a Ponte Nossa. Intorno a mezzanotte e mezza, un ragazzo 24enne di Clusone che stava viaggiando in direzione Clusone, alla guida di una Volkswagen Golf, ha perso il controllo del veicolo, finendo dentro una rotonda.

Nell’impatto sono stati danneggiati alcuni elementi della segnaletica verticale.Il giovane era solo a bordo e, fortunatamente, non ha riportato ferite. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente: il conducente verrà sanzionato. Sul posto i carabinieri di Clusone.