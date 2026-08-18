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Cronaca / Valle Seriana Martedì 18 Agosto 2026

Pradalunga, cade in bici sul Monte Misma: ferito cicloamatore di 68 anni

L’INCIDENTE. L’incidente nel pomeriggio di martedì 18 agosto durante una discesa impervia. Il 68enne, soccorso dal Soccorso Alpino e dall’elisoccorso, ha riportato diversi traumi e una sospetta frattura alla spalla.

Lettura meno di un minuto.
Monica Armeli
Monica Armeli
Pradalunga, cade in bici sul Monte Misma: ferito cicloamatore di 68 anni
L’Elisoccorso in azione nel pomeriggio del 18 agosto a Cenate Sopra: ferito un cicloamatore di 68 anni

Intervento dell’elisoccorso e del Soccorso Alpino nel pomeriggio di martedì 18 agosto a Pradalunga per un cicloamatore 68enne protagonista di una rovinosa caduta durante una discesa impervia dal Monte Misma. L’uomo, che stava pedalando in gruppo, avrebbe perso il controllo della bicicletta cadendo a terra e riportando diversi traumi, tra cui una sospetta frattura alla spalla.

Elisoccorso a Cenate Sopra

Le squadre del Soccorso Alpino hanno raggiunto il ciclista intorno alle 15.30 e prestato le prime cure, mentre è stato attivato anche l’elisoccorso, atterrato nel vicino comune di Cenate Sopra. Dopo essere stato stabilizzato, il cicloamatore è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto la Polizia intercomunale dei Colli.

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