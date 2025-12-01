Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 01 Dicembre 2025
Scontro a Casnigo, un’auto nel prato. Lunghe code in Val Seriana
Lunedì 1° dicembre sulla statale 671 a Casnigo due auto si sono scontrate, causando lunghe code ma senza gravi feriti. Una delle vetture è finita in un prato a lato della strada.
Casnigo
Incidente sulla statale 671 della Val Seriana all’altezza di Casnigo, lunedì 1° dicembre: due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che fortunatamente non ha creato gravi feriti. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine che hanno previsto il senso unico alternato per permettere i soccorsi e verificare la dinamica dello scontro.
Due le auto coinvolte, l’incidente si è verificato alle 10: una delle due macchine, nell’impatto, è carambolata e finita nel prato adiacente alla strada. sul posto anche i vigili del fuoco. L’incidente ha causato lunghe code nella mattinata, la strada è stata riaperta alle 12.
