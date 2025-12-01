Scontro a Casnigo, un’auto nel prato. Lunghe code in Val Seriana

Incidente sulla statale 671 della Val Seriana all’altezza di Casnigo, lunedì 1° dicembre: due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che fortunatamente non ha creato gravi feriti. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine che hanno previsto il senso unico alternato per permettere i soccorsi e verificare la dinamica dello scontro.