Semaforo sulla statale 671 a Colzate, sperimentazione da febbraio

Ulteriori passi avanti verso l’ipotesi di spegnere il semaforo di Colzate, lungo la statale 671 della Valle Seriana. Nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, infatti, durante un vertice tenutosi a Clusone, nella sede della Comunità montana Valle Seriana, sono state stabilite le modalità per mettere in atto alcuni test con l’intento di raccogliere dati e fare successive valutazioni riguardo l’idea di spegnere il semaforo.

Il test da febbraio

La sperimentazione, in capo ad Anas, gestore della 671, partirà il 16 febbraio 2026 e si concluderà verso la fine del mese successivo. Quello del semaforo di Colzate (presente sul territorio di Casnigo) è uno dei tanti problemi della viabilità seriana. Seduti al tavolo della riunione tecnica Giampiero Calegari, presidente della Comunità montana Valle Seriana, Michele Schiavi, consigliere regionale e promotore dell’iniziativa, una rappresentanza di Anas, e i sindaci dei comuni di Casnigo, Fiorano al Serio, Colzate e Vertova.

Per quindici giorni saranno allungati i tempi di esposizione del verde per chi transita lungo l’asse della 671. Per altri quindici sarà spento «In data 10 dicembre 2025 – si legge nel comunicato congiunto emesso dalla Comunità montana Valle Seriana -, si è svolto un incontro relativo alla problematica del cosiddetto “semaforo di Colzate”. Si è concordato che verrà attivata dal 16 febbraio 2026 sino alla fine di marzo, una sperimentazione per valutare gli impatti effettivi sulla viabilità principale e quella interna, di cui Anas si è fatta carico di predisporre il relativo monitoraggio».

In due fasi

La sperimentazione avverrà in due fasi, così da raccogliere più dati possibili. Per quindici giorni, dal 16 febbraio al 2 marzo 2026, il semaforo resterà attivo, e saranno allungati i tempi di esposizione del verde per chi transita lungo l’asse della 671. A partire dal 3 marzo invece, sino alla fine del mese, l’impianto semaforico sarà spento. Per chi viaggia in direzione Bergamo sarà possibile abbandonare la statale per entrare sulla destra verso Colzate (come è previsto già ora), mentre non sarà possibile eseguire la manovra contraria. Coloro che, dai paesi della Media Valle vorranno prendere la 671 in direzione Clusone, dovranno infatti farlo immettendosi dalla rotatoria di Vertova. Lo stesso dovranno fare anche i bus di linea diretti verso l’Alta valle: una volta raggiunta l’ultima fermata a Colzate, dovranno tornare indietro verso Vertova per prendere la statale.