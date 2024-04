Sporcarsi le mani per il futuro: gli studenti dell’Amaldi lavorano sul «Serio»

Il progetto «Saltiamo il fosso», in collaborazione con l’ Orto Botanico di Bergamo , ha visto impegnati gli studenti della classe 3H del liceo Amaldi in un’azione di riqualificazione dei corridoi ecologici presenti nell’area Plis NaturalSerio con la realizzazione di una piccola area umida in località Colombaia a Nembro che verrà inaugurata domenica 14 aprile a partire dalle 14.30.

Che cosa è il progetto «Saltiamo il fosso»

I sempre più frequenti periodi di siccità, il traffico automobilistico, l’antropizzazione del territorio e l’inquinamento mettono a rischio la biodiversità, in particolare gli anfibi e alcuni ordini di insetti come le libellule. Per questo è necessario garantire una fitta rete di zone umide, naturali e artificiali, assicurando loro delle «soste riproduttive», ossia luoghi in cui le specie possano riprodursi e trarre sostentamento in modo semplice e stabile. Gli studenti, sotto la supervisione di esperti naturalisti e naturaliste, hanno creato con vanghe e badili un piccolo stagno che assolve proprio a questo scopo.