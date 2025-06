Tragedia a Cene, marito spara e uccide la moglie poi si toglie la vita. A dare l’allarme un figlio

L’ omicidio-suicidio è avvenuto all’interno di un appartamento di una casa a tre piani, al civico 43 di via Fanti. Sul posto i c arabinieri della compagnia di Clusone e del Nucleo investigativo di Bergamo . Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Giampiero Golluccio .

La dinamica del dramma

Avevano due figli di 11 e 21 anni. Il più grande era nella locanda sotto casa con la fidanzata quando si è consumata la tragedia. È stato lui ad allertare i soccorsi sentendo il rumore degli spari. I genitori non rispondevano e si erano chiusi in casa. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco che ha sfondato la porta e si è trovata dinnanzi la terribile scena del dramma familiare.

Le indagini in corso

I carabinieri stanno perquisendo la casa per cercare eventuali messaggi scritti lasciati dai coniugi. I cellulari sono stati posti sotto sequestro, così come l’abitazione. La pistola usata per il delitto era regolarmente detenuta da Bertocchi.