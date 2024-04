Va a pesca e non fa più ritorno a casa, a Lizzola muore l’urologo Alessandro Piccinelli

Era uscito domenica 31 marzo per una battuta di pesca in un torrente vicino a casa a Lizzola , in Alta Val Seriana, verso le 15.30 e poi non era più rientrato . Alessandro Piccinelli, noto urologo di 61 anni, aveva un’abitazione a Lizzola in via Manina, ma risiedeva a Curno.

Il cordoglio del mondo sanitario

«La scomparsa improvvisa e prematura del dottor Alessandro Piccinelli ci ha lasciati attoniti e profondamente addolorati. Da tempo collaborava con il Gruppo San Donato, come urologo degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi - così in una nota Francesco Galli, amministratore delegato degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi -. In questi anni vissuti insieme a noi ha saputo farsi apprezzare e ben volere sia dai pazienti sia da tutte le persone che hanno avuto occasione di lavorare con lui, grazie alla sua grande professionalità e alla sua umanità. Di lui resterà per sempre l’esempio, come professionista e come uomo, e il ricordo di un medico di grande valore, scrupoloso e attento, sorretto da una profonda passione per il suo lavoro, per i suoi pazienti e per le nuove generazioni alle quali si dedicava promuovendo iniziative di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio.Tutto il personale dei due Policlinici si unisce al dolore della sua famiglia».