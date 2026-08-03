Val Gandino in lutto: addio a Picinali, campione d’atletica

La Val Gandino perde uno dei protagonisti più significativi della propria storia sportiva. Si è spento domenica 2 agosto, all’hospice di Vertova, Adriano Picinali, ottantunenne di Leffe. Una malattia ha avuto la meglio sulla sua forte tempra, la stessa che gli aveva permesso di lasciare un segno indelebile nell’atletica bergamasca e nel ricordo di un intero territorio. Nato nel 1944, Picinali si era avvicinato fin da giovane all’atletica leggera, mostrando una particolare predisposizione per le gare di lunga distanza.

La sfida della corsa sulle 24 ore

All’inizio degli anni Settanta scelse la s fida della corsa sulle 24 ore, disciplina disputata per la prima volta nel 1973, che lo vide in rivalità con un altro bergamasco, Rino Lavelli. Il 26 novembre 1977, allo stadio di Bergamo, sulla pista in rubcor che allora circondava il terreno di gioco, Picinali firmò la miglior prestazione italiana in pista della specialità, percorrendo 248,918 chilometri.

Adriano Picinali con la corona d’alloro nel 1977 L’impresa, annunciata dalla ditta di famiglia, la F.lli Picinali Fioristi, insieme alla sottosezione Cai Leffe e alla Libertas Radici, ebbe enorme risonanza. Sono rimaste impresse nella memoria di un intero paese le immagini dell’atleta con la corona d’alloro al collo, accanto alla madre Ersilia, al fratello Giacomo e al dottor Schiattareggia.

La corsa delle uova a Gandino

Nel corso della sua carriera prese parte anche alla storica Corsa delle Uova di Gandino del 1971, gareggiando in coppia con Ruggero Bertocchi nel ruolo di raccoglitore, nella prova vinta dal corridore Giuseppe Bonandrini.

Negli ultimi anni la sua figura è stata più volte omaggiata dalla comunità: nel 2015 ha ricevuto una passerella d’onore alla Corsa de Zerc di Leffe, mentre nel 2018 è stato tra i tedofori che portarono in Val Gandino la Torcia olimpica di Pyeongchang.