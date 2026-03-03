Valbondione, cade la giunta Semperboni: Comune verso il commissariamento

È arrivata ai titoli di coda l’amministrazione comunale di Valbondione guidata dal sindaco Walter Semperboni. Nella mattinata di martedì 3 marzo quattro consiglieri di maggioranza – tra cui il vicesindaco Michael Semperboni e l’assessore alla Salute Dario Fusè – e due di minoranza hanno rassegnato le dimissioni, facendo venir meno il numero legale in Consiglio.

Oltre ai due membri di Giunta, hanno lasciato Florindo Albricci e Thomas Conti per «Valbondione sul Serio», insieme a Sergio Piffari e Alessandro Semperboni. Le dimissioni si sommano a quelle già presentate a dicembre da Fiorentino Braga. Restano in carica solo il sindaco con Federica Villa e Felice Pulone.

La gestione passerà ora al Prefetto di Bergamo, che nominerà un commissario fino alle prossime elezioni, previste nella primavera 2027. La minoranza parla di scelta «più semplice e pacifica» rispetto alla mozione di sfiducia. «Il Comune è fermo», accusa Piffari. L’ex vicesindaco: «Non c’erano più punti in comune». Il primo cittadino respinge le critiche e annuncia: «Mi ricandiderò».