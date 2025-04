Valbondione, «i migranti volevano andarsene». «No, erano perfettamente integrati»

«Erano felicissimi anche loro»

«Ormai ne sono rimasti a Gavazzo meno di dieci – riferisce Walter Semperboni, che da tempo denuncia le condizioni della struttura e aveva minacciato di recarsi a Roma, a protestare sotto il Quirinale –. I migranti volevano andare via, qui vivevano in condizioni pessime. Quando sono partiti mi hanno abbracciato, erano felicissimi anche loro». Semperboni ha lasciato ai migranti il proprio numero di cellulare, «e ho detto loro di mandarmi le foto dei posti dove andranno, di farmi sapere come si troveranno».

«Si erano perfettamente integrati»

Vecchio ha scritto ieri a ministero e prefettura: «Per due anni ci avete chiamato e chiesto a ogni ora di andare a recuperarli in tutta la regione. E ora, senza preavviso, li portate via dopo due anni di duro lavoro di inclusione e integrazione. Ora avremo anche tre operatori sociali senza lavoro».

Gromo e Taleggio

«Alleggeriti» anche i Centri di accoglienza di Gromo e Taleggio . «Non siamo stati avvisati dei trasferimenti, ma fortunatamente è avvenuto tutto in modo tranquillo, senza nessun tipo di resistenza», riferisce Sara Riva, tornando a chiedere che «si vada verso la chiusura definitiva del centro. L’ho detto e lo ribadisco: questo sistema di accoglienza non funziona».

Una novantina (sui 200 presenti) i richiedenti asilo che sono stati trasferiti altrove anche da Taleggio. «Gli incontri che ho avuto con il prefetto, in cui avevamo manifestato la nostra preoccupazione, hanno avuto i loro risultati – dice il sindaco Gianluca Arnoldi –. Ora abbiamo il problema dei minori non accompagnati, che andrà risolto». Lo stesso che solleva la sindaca di Gromo «Non possiamo sostenere il costo di cento euro al giorno per ognuno di loro, se non tagliando i servizi ai nostri cittadini», dice Riva.