Gemellaggio all’insegna del gusto

Scarpinocc di Parre e tortelli cremaschi La montagna bergamasca abbraccia la pianura cremasca in cucina sabato 17 marzo. I due piatti principe delle due province confinanti saranno sottoposti ai palati fini di coloro che avranno la curiosità di partecipare a questo originale confronto.

Da una parte gli Scarpinocc tipici di Parre, ravioli dal ripieno di magro e la caratteristica forma a scarpetta, innaffiati di burro fuso e formaggio; dall’altra i tortelli cremaschi, dal particolare sapore agrodolce, con amaretti, formaggio grana, uva passa, cedro candito, caramelle mentine bianche, biscotto speziato, buccia di limone, noce moscata, Marsala e pane grattugiato.

La sfida andrà in scena all’Agriturismo Cascina Loghetto di Crema dove la padrona di casa, la Chef Anna Maria Mariani, che tiene molto alla conservazione e al rispetto della ricetta storica del tortello cremasco, lo cucinerà per voi rigorosamente con la “pasta matta”; gli sfidanti della pro loco di Parre si presenteranno in costume tradizionale aiutando in cucina per garantire che gli Scarpinocc vengano preparati nel modo corretto. Sarà un’occasione unica, nella quale la pro loco di Parre si impegnerà con l’entusiasmo che la contraddistingue per diffondere l’amore per il proprio territorio, per la ValSeriana, per le tradizioni locali, anche e soprattutto fuori provincia.

Anticipiamo in questa sede che se volete gustare gli Scarpinocc nel loro paese d’origine, scoprire questo caratteristico borgo ricco di storia e arte, vedere dal vivo come le donne in costume tradizionale preparano i ravioli vi aspettiamo il 23 e 24 giugno in occasione della festa “Sapori e Tradizioni” (quest’anno in concomitanza con il raduno dei gruppi folcloristici della Lombardia) e il 17, 18 e 19 agosto 2018 a Parre nella tradizionale Sagra degli Scarpinocc.

