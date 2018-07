Il mosaico di chiodini più grande al mondo

A Capriate ci prova Leoalandia In occasione del suo 47° compleanno, Leolandia tenta il titolo di Guinness World Record con la realizzazione del mosaico di chiodini più grande del mondo.

La prova si svolgerà dal 1° al 28 luglio presso la prima area a tema nata nel parco - ora conosciuta come Cowboy Town - e vedrà la partecipazione di ospiti grandi e piccini che saranno invitati a prendere parte all’incredibile creazione dell’opera collettiva in chiodini più ampia mai realizzata, tentando di battere il record esistente.

Per un intero mese milioni di chiodini colorati saranno posizionati ad uno ad uno dai visitatori per formare un quadro di decine di metri di lunghezza e un’immagine totalmente inedita, svelata solo al compimento dell’impresa.

Il raggiungimento dell’eccezionale traguardo da record è atteso per sabato 28 luglio quando, dopo la sistemazione dell’ultimo chiodino, si attenderà il verdetto del giudice ufficiale del Guiness World Record inviato da Londra che sancirà il completamento dell’opera. L’attestazione del primato darà il via a festeggiamenti da record per il 47° compleanno di Leolandia con una grande parata, fuochi d’artificio e tanto divertimento fino alle 22 con l’incredibile spettacolo delle Notti Magiche, che quest’anno a luglio si arricchisce della straordinaria presenza della regina dei cartoni animati Cristina D’Avena, con un nuovo scenografico live in cui 3 dei suoi più grandi successi saranno interpretati dal cast artistico di Leolandia.

