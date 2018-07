Masha e Orso arrivano a Leolandia

E i bambini voleranno con «Vroom» Mercoledì 1° agosto a Leolandia si apre la foresta di Masha e Orso. Una nuova area tematica dopo il successo della casa di Peppa Pig.

A inaugurare la nuova zona il bergamasco Francesco Facchinetti con la famiglia: l’area è ispirata ai due straordinari e divertenti personaggi del famoso cartone animato russo ed è composta da sette contenuti esclusivi, due shop e un punto di ristoro. Si tratta della prima e unica area al mondo dedicata ai simpatici Masha e Orso.

La nuova area occupa 10.000 mq e comprende Vroom, il primo roller coaster tematizzato a misura di bambino. Vroom è la principale ed è stata disegnata e realizzata appositamente per i bambini piccoli per far provare loro l’emozione di un vero coaster. Ispirato ad uno degli episodi della serie, nel quale Orso aiuta l’amico Pinguino a tornare a casa grazie ad un aereo giocattolo, l’attrazione coinvolge gli ospiti sin dalla linea di attesa attraverso gli animaletti del bosco che, desiderosi di provare a loro volta l’esperienza del volo, danno vita ad una vera e propria fabbrica di aerei.

Ma non solo: la foresta sorprenderà il pubblico con il cortile della casa di Masha con un grande playground acquatico per divertirsi e rinfrescarsi tra spruzzi, scivoli e giochi d’acqua, il giardino di Orso con le arnie e la doccia, il laghetto per giocare e saltare da una ninfea all’altra, l’ambulanza con i lupi e il playground con torrette e ponticelli sui quali arrampicarsi.

