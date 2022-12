Aperto il comprensorio della conca dell’Alben, si scia anche in Val Carisole

Apre sabato 24 dicembre anche il piccolo comprensorio sciistico di Oltre il Colle-Conca dell’Alben, gestito dallo sci club Val Serina. Saranno aperti la sciovia, dalle 9 alle 17 e, parzialmente, la pista di sci di fondo, per circa due chilometri, raggiungibile solo dalla strada di Oltre il Colle (non da Zambla Alta, centro servizi). Aperto anche il campo scuola a Zambla Alta (chiusa invece la sciovia). Aperta dal 24 dicembre anche la pista di fondo di Roncobello (a Natale sarà chiusa), dal 26 dicembre tutti i giorni, per ora è gratuita.