La boutique del «Formai de mut»

I «gioielli» del Ferdy a cento euro al chilo Finora era rimasto un «gioiello» caseario riservato a pochi. Per chi si sedeva al ristorante dell’agriturismo o come presente a qualche fortunato estimatore.

Da alcuni giorni il «Formai de mut» di Ferdy, quello green prodotto solo in alpeggio con erba, è arrivato nella neonata «Boutique del formai», la casa-caseificio inaugurata recentemente accanto all’agriturismo di Lenna. E come si addice a una boutique di firma, di altissima qualità, il prodotto è venduto a un prezzo «giusto», per dirla con Slow food. Si va dai 40 euro ai cento euro al chilo per le forme più stagionate, fino a cinque-sei anni.

