Lungo ponte in quota tra sole, sci e cucina tipica: buone le prenotazioni nelle Valli

Le vacanze di Carnevale. Prosegue il trend positivo per il turismo e l’ospitalità in città oltre che in montagna, in linea con il dato nazionale (Osservatorio Confcommercio) che evidenzia come nel primo trimestre dell’anno siano 12 i milioni di italiani ad aver scelto la montagna per le vacanze, con una spesa media per soggiorno di 540 euro a testa.

Escursioni naturalistiche, degustazioni enogastronomiche, relax in spa e centri benessere, oltre a shopping sono le attività preferite dai vacanzieri italiani, addirittura prima dello sci e degli sport sulla neve.

Il lungo ponte di Carnevale, con le scuole chiuse fino a martedì 21, oltre al bel tempo e alla neve che nonostante i rialzi di temperatura sta tenendo, invitano a fare le valigie. Le prenotazioni negli hotel delle Valli sono buone e le richieste continuano ad arrivare. Gli impianti aperti in larga misura e una bella neve in pista attirano, come tradizione, soprattutto lombardi.

Iniziano a tornare però anche i gruppi di stranieri per le settimane bianche, in particolare a Foppolo che, sciolto il nodo dell’apertura degli impianti a inizio stagione, continua a essere una destinazione apprezzata dagli sciatori provenienti dal Nord Europa, Danimarca e Regno Unito in testa.

Si preannuncia per il weekend successivo ,dal 23 al 25 febbraio, un Carnevale ambrosiano piuttosto movimentato sia in alta Val Brembana che in Alta Val Seriana: per i milanesi il lungo ponte sulle Orobie continua a mantenere il suo appeal.