Operata la studentessa accoltellata

Ora è fuori dalla terapia intensiva La studentessa di Almè è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al Papa Giovanni nella zona alla base del collo dove è stata colpita dal coltello e dove in un primo momento era rimasta conficcata la lama.

È stata operata ed è fuori dalla terapia intensiva la 17 enne studentessa del Vittorio Emanuele, avvicinata, aggredita e accoltellata alle sette di mattina di sabato scorso da un ragazzo del paese affetto da disturbi psichici.

La studentessa di Almè è stata sottoposta a un intervento chirurgico al Papa Giovanni nella zona alla base del collo dove è stata colpita dal coltello e dove in un primo momento era rimasta conficcata la lama. Nel frattempo il 25 enne aggressore è in carcere, in attesa che il tribunale decida se accogliere la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dal difensore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA