Passo San Marco, 1.500 alpini

per il patto tra le due vallate Un’amicizia che dura negli anni quella tra le penne nere brembane e valtellinesi: il raduno storico al Passo San Marco.

Un vincolo di amicizia che resiste negli anni: è quello tra gli alpini delle Valli Brembana e Valtellina che si sono ritrovati domenica 15 luglio al Passo San Marco. Tra le 1.500 Penne nere che hanno preso parte al 43° raduno promosso dai gruppi di Averara e Albaredo anche il «vecio» alpino Giovanni Gamba, classe 1923, di Ubiale Clanezzo. «Siamo qui per rinsaldare i vincoli di amicizia tra le due vallate che ricordano quanto vissero in guerra coloro che ci hanno preceduto, per ribadire l’impegno a darci la mano, per fare forza per dare un aiuto a coloro che possono aver bisogno di un amico» hanno spiegato gli organizzatori.

