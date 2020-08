Postino travolto all’incrocio a Villa d’Almè

Trasportato con l’Elisoccorso al Niguarda Si tratta di un uomo di 43 anni: l’incidente all’incrocio tra via Dante e la provinciale 14.

Un porta lettere di 43 anni è rimasto ferito nella mattinata di lunedì 3 agosto a Villa d’Almè. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 all’incrocio tra via Dante e la strada provinciale 14 in via Gotti. Il postino è rimasto ferito a terra con la sua moto: sul posto sono arrivati subito i soccorsi con auto medica e ambulanza da Bergamo ed Elisoccorso. L’uomo, che non sarebbe in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. I Carabinieri di Villa d’Almè stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente mentre la Polizia locale unione Almè con Villa d’Almè ha ripristinato la regolare circolazione stradale.

L’incrocio dove è avvenuto l’incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA