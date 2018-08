Riapre la strada della Val Serina - Foto

Lavori a tempo di record dopo la frana Riapre venerdì alle 17.30 la strada della Valserina, su cui mercoledì notte si è abbattuto l’ennesimo smottamento in prossimità della frana che pochi mesi fa era scesa nella stessa zona, a poca distanza dal ponte sul torrente Serina.

Un altro crollo a poche ore dalla convocazione del Consiglio comunale straordinario di Costa Serina, in cui è stata approvata una variazione di bilancio necessaria per poter utilizzare, al più presto, i fondi stanziati da Regione Lombardia proprio per interventi su vari fronti di frana. Si tratta di 400 mila euro. L’altra notte, infatti, poco dopo la mezzanotte, un masso della grandezza di tre metri cubi si è staccato dal versante in località Rosolo, rotolando a valle. Fortunatamente, in quel momento non c’era nessuno sulla strada, la provinciale 27, asse viario della Val Serina. Una volta rotolato, il macigno non si è fermato sulla carreggiata, ma ha continuato il suo tragitto fino al fondovalle. «Entro le 17.30 la strada sarà aperta – scrive su Facebook il sindaco di Costa Serina Fausto Dolci - , grazie Provincia ingegner Centurelli, geologo Micheli e Impresa Midali».

