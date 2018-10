Cade in un dirupo per 40 metri

Muore 66enne a Zogno L’incidente alle 17.45 di lunedì 15 ottobre in contrada Tiglio.

Dovrebbe essere un uomo del luogo, il 66enne morto in un incidente nella serata di lunedì 15 ottobre in contrada Tiglio di Zogno. L’uomo era in un terreno di sua proprietà quando è caduto in un dirupo e ha fatto un volo di oltre 40 metri.

Le sue condizioni sono parse subito gravissime, tanto che per soccorrerlo sono partiti subito un’ambulanza e l’elisoccorso da Bergamo oltre che il Soccorso Alpino della Valle Brembana e i Vigili de Fuoco di Zogno. Purtroppo i medici che sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

