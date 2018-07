Si schianta in moto contro un camion

24enne di Algua in condizioni critiche Apprensione ad Algua per le condizioni di N. M., ventiquattrenne rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di venerdì in un grave incidente stradale ad Ambria di Zogno.

Le sue condizioni sarebbero serie, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Verso le 17,30 il giovane era alla guida della sua motocicletta Honda Cbr e si stava dirigendo verso la Valle Serina, dove abita, quando si è scontrato contro un autoarticolato. L’autista alla guida del mezzo pesante è subito sceso per verificare cosa fosse successo e ha chiamato il numero unico di emergenza. Si è messa in moto così la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce azzurra di Almenno San Salvatore, i vigili del fuoco di Zogno, l’elicottero del 118 di Bergamo, i carabinieri di Zogno. Le sue condizioni sono purtroppo apparse subito molto gravi. L’elisoccorso è atterrato in strada e l’equipaggio con il medico è sbarcato e si è occupato del ferito, stabilizzandolo.

