Via le barriere, la pista ciclabile della Val Brembana diventa per tutti

VAL BREMBANA. Due bici speciali a disposizione dei disabili a luglio e agosto per percorrerla in sicurezza. L’iniziativa del Gal. «Così si valorizzano territorio e persone».

«Un’iniziativa per far vivere la nostra pista ciclabile anche ai diversamente abili, per far sentire loro il vento in volto, con l’esperienza di andare in bicicletta».

Così Lucia Morali, presidente del Gruppo di azione locale Valle Brembana alla presentazione del progetto «Bike4all», rivolto alle persone disabili che, a luglio e agosto, avranno a disposizione due tandem per percorrere tutta la ciclabile in piena sicurezza e senza ostacoli. Si tratta di speciali bici che possono anche portare carrozzine e far vivere quindi l’esperienza della bici in totale sicurezza. L’iniziativa fa parte del progetto «Orobikeando», portato avanti dal Gal Valle Brembana insieme ad altri Gruppi di azione locale che mira alla valorizzazione della bicicletta e dei nostri percorsi, con l’obiettivo ultimo di collegare Orio al Serio con il Bernina tramite bici.

La presentazione ad Ambria di Zogno

La presentazione nella mattina del 4 luglio ad Ambria di Zogno, nei pressi dell’ex stazione ferroviaria. Con il presidente del Gal anche il direttore Patrizio Musitelli, il consigliere Silvano Gherardi, quindi il direttore del Gal Val Seriana Veronica Fanchini, il presidente del Parco delle Orobie Yvan Caccia, il presidente dell’Ambito Valle Brembana per i servizi sociali Laura Arizzi, il direttore di Visit Brembo Elena Riceputi, i rappresentanti della Regione Cristina Susani e Alessandro Pignattaro, e diversi amministratori della valle. Le bici sono messe a disposizione dall’associazione «PedalAbile». Alla presentazione anche l’associazione che si occupa dell’e- bike sharing a San Giovanni Bianco. A gestire il servizio di noleggio (gratuito) delle due speciali bici per i disabili saranno la cooperativa «Terre d’Oltre Goggia» di Moio de’ Calvi e l’associazione «I love Valle Brembana» operativa a San Pellegrino.

(Foto di Bici speciale durante la prova) Il sindaco di Sedrina con una dei tandem

«Questa iniziativa è nata in occasione del San Marco day dello scorso anno - ha ricordato ancora Lucia Morali - quando alcuni disabili in hand bike ci hanno riferito della loro difficoltà nel percorrere la ciclabile della Valle Brembana, per via degli ostacoli, di alcune larghezze e dei dissuasori per le moto che sono da impedimento anche per certe bici. Ci siamo così rivolti a Regione Lombardia che ha condiviso il nostro progetto focalizzandoci proprio sull’accessibilità della pista ciclabile».

I gestori di Moio de’ Calvi e San Pellegrino