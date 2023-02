Zogno, malore in strada: muore una 71enne

La donna, vedova di 71 anni residente in paese, si è sentita male in via Vittorio Emanuele, nel centro storico. Immediati i soccorsi: prima i passanti, poi il personale della farmacia che ha tentato di rianimarla con un defibrillatore in attesa che arrivasse l’ambulanza. Sul posto un’auto medica e un’ambulanza ma per la 71enne non c’è stato nulla da fare: la donna è morta sul colpo, probabilmente per un arresto cardiaco.