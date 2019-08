«Alcol, dissidi e violazioni ripetute»

La polizia chiude il «Costez» di Grumello Il provvedimento del questore Auriemma per la durata di 7 giorni. L’intervento «a seguito dell’attività di controllo svolta dalla polizia di Stato durante il Ferragosto anche in alcuni pubblici esercizi».

A seguito dell’attività di controllo svolta dalla polizia di Stato durante il Ferragosto anche in alcuni pubblici esercizi, il questore di Bergamo Maurizio Auriemma, con provvedimento del 16 agosto, ha decretato la sospensione per sette giorni dell’autorizzazione rilasciata dal sindaco di Grumello del Monte per l’apertura del locale «Costez - Nikita».

Il decreto è stato assunto - spiega la questura - in considerazione di episodi verificatisi in passato e da ultimo in data 15 agosto. «Nell’occasione si accertava una smodata somministrazione di bevande alcoliche a soggetti in condizioni fisiche precarie che causava dei dissidi presso il locale con problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre si accertava che il personale addetto al controllo svolgeva l’attività in violazione della normativa di settore».

