Pesca sul lago di Endine, inizia la nuova era

Licenza e tessera Fipsas

Sotto il profilo della pesca sportiva dilettantistica (l’unica ammessa), la novità forse più rilevante del nuovo corso è che i residenti e i forestieri, per praticarla, d’ora in poi dovranno essere in possesso non solo della licenza (tipo B), ma anche della tessera della Fipsas e di un tesserino segna pesci. La tessera Fipsas richiederà il versamento di una quota associativa, che verrà utilizzata per la stipula di un’assicurazione sugli incidenti: se annuale, costerà 30 euro per gli adulti, 5 per i disabili e 5 per i nati dal 2008 in poi; se temporanea (con validità di 5 giorni), costerà 7 euro. In compenso, nel 2023 tutti pescatori - residenti e non sul lago - saranno esentanti dal pagamento del permesso di pesca e riceveranno gratuitamente il tesserino segna pesci presso la sede dell’Ats o nei negozi convenzionati (per info: 035.232586; www.fipsasbergamo.it). Sempre presso la sede o nei negozi convenzionati saranno anche rilasciate le tessere Fipsas per gli adulti e per i giovani , mentre le altre si potranno ottenere alla sede dell’Ats «Lago d’Endine» in via Monte Gleno 2/L a Bergamo.