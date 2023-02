Albino, incendio sul tetto: intervento dei vigili del fuoco

Incendio ad Albino nella serata di venerdì 10 febbraio. I vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti ad Albino per un incendio tetto in via Padre Leon Dehon verso le 22,30. L’incendio ha coinvolto circa 70 metri quadrati di tetto. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno bonificato l’area compromessa.