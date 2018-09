Ardesio, folla ai funerali di Luigi

Silenzio e dolore per l’ultimo saluto Grande commozione e tantissima gente all’ultimo saluto di Luigi Zanoletti, il 14 enne tragicamente morto in un incidente avvenuto alla stazione di Gazzaniga lunedì.

La chiesa parrocchiale di Ardesio è gremita: tantissimi giovani e tantissimi amici di Luigi che hanno aspettato il feretro, arrivato in chiesa alle 15.30 seguito da un lungo corteo di parenti e amici, con in mano una rosa bianca. Nella chiesa lo stendardo del Comune e tutto il paese si è fermato, in segno di lutto e rispetto: i negozi e gli uffici sono chiusi, le attività sportiva sono state sospese e le bandiere sono state posizionate tutte a mezz’asta.

Ai funerali di Luigi i suoi coscritti con una rosa bianca

Uno striscione fuori dalla chiesa

In chiesa la classe di Luigi è arrivata presto per prendere posto e salutare il compagno scomparso tragicamente. Con la classe anche il preside della scuola.

La chiesa si è riempita già alle 14 con i tantissimi conoscenti della famiglia Zanoletti. All’esterno, sul sagrato, è stato allestito un impianto audio per permettere a tutti di partecipare alle esequie.

Alle 15.30 l’arrivo della bara bianca con un lungo corteo silenzioso. I coscritti di luigi hanno in mano una rosa bianca.

