Bombi «scatenati» a Vertova

Vigili del fuoco in azione per la bonifica Tecnici comunali si sono accorti dello sciame «minaccioso» in un prato che stavano per falciare.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Gazzaniga. Perché uno «stormo» di bombi terrestri faceva davvero un po’ paura. Il nido degli insetti era tra l’erba del parcheggio sul retro della chiesa di Santa Croce a Vertova. Gli operai del Comune che stavano per tagliare l’erba, si sono imbattuti negli insetti «minacciosi». Così, per farli andare via, è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

