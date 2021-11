Cane cade in una scarpata ad Albino, salvato da Vigili del fuoco - Foto L’intervento alle 17 di giovedì 11 novembre.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti intorno alle 17 dell’11 novembre ad Albino in via Madonna della Neve per recuperare un cane caduto in una scarpata a 20 minuti di cammino nella valle che sale verso Selvino.

Il cane recuperato non era ferito ed è stato riconsegnato ai sui legittimi proprietari.

