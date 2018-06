Castione, carambola tra due auto

Due feriti, interviene l’elisoccorso L’incidente si è verificato verso le 9 del mattino di giovedì 28 giugno.

Lo schianto è avvenuto sul rettilineo di via Sant’Antonio e ha coinvolto due auto. Subito sono stati chiamati i soccorsi. In volo si è alzato anche l’elicottero che da Bergamo in pochi minuti ha raggiunto Castione della Presolana, insieme a un’ambulanza per soccorrer una donna di 25 anni e una di 61 ferite nello scontro fra le loro auto. Sull posto anche i carabinieri di Clusone.

incidente castione

