Clusone, razzia alle slot machine

Nel mirino il Pub Orient di Clusone I ladri hanno agito nella notte tra domenica 2 agosto e lunedì 3 agosto.

Furto nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto al Pub Orient di via San Lucio a Clusone. Nel mirino le slot machine del locale pubblico. I malviventi hanno disinnescato il sistema antifurto e reso cieche le telecamere per poi agire indisturbati: hanno razziato le macchinette delle slot e la cassa, da cui sono spariti 150 euro. I ladri sarebbero poi usciti dalla porta principale. Ad accorgersi del furto la dipendente in servizio nel turno mattutino. Sul caso i Carabinieri di Clusone hanno avviato le indagini.

