Code da rientro domenica pomeriggio

Lunghe code in Val Seriana e Brembana Dalle 14 sono iniziatele prime code da rientro in provincia: sono i tanti bergamaschi, ma non solo, che tornano a casa finito il weekend sulla neve.

In Val Seriana, da Ponte Nossa si evidenziano lunghi incolonnamenti, così come in Val Brembana. Sono i tanti bergamaschi, ma anche milanesi e bresciani, che hanno trascorso il fine settimana sulle nostre montagne e c’è anche chi ha appena terminato la tradizionale «Settimana bianca», approfittando del ponte di Carnevale.

I rallentamenti sono iniziati subito dopo pranzo di domenica 18 febbraio, con code che proseguiranno probabilmente fino a sera.

