Crolla un balcone a Leffe

Donna ferita, elisoccorso sul posto L’elisoccorso è intervenuto a Leffe per soccorrere una donna ferita nel crollo di un balcone. Ancora frammentarie le informazioni sull’incidente.

Come si può vedere dalla foto, il personale del 118 è intervenuto in volo, calando il verricello, per soccorrere la donna coinvolta nel crollo del balcone di una casa in via Gaetano Donizetti 9. Si tratta di un vecchio edificio ai piedi della chiesa di San Martino, non lontano dal parco Titanic chiuso da tempo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Gazzaniga e Clusone.

Seguono aggiornamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA