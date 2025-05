Dopo il furto delle offerte, i volontari organizzano una raccolta fondi

L’associazione si chiama «Una bella storia»

Lo scorso 24 aprile dalla casa di uno dei volontari è stata rubata una somma di circa quattromila euro: «Si trattava del ricavato delle ultime iniziative, come la castagnata, ma anche di alcune somme già raccolte da alcuni sponsor per la festa in ricordo di Luciano che abbiamo in programma per il 3 agosto», spiega Laura Pezzotta, una dei membri del gruppo.