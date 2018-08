Fulmine sfiora due escursionisti

Ferita 31enne, trasportata in ospedale Un fulmine è caduto a Valgoglio in località Bortolotti su due escursionisti. Una ragazza è stata sfiorata e trasportata in ospedale, un uomo è stato sbalzato per diversi metri e si è distorto una caviglia.

È intervenuto l’elisoccorso sabato 4 agosto in Val Seriana per un fulmine che ha colpito un’escursionista mentre passeggiava in località Bortolotti a Valgoglio. La ragazza di 31 anni era su un sentiero, quando è stata sorpresa da un improvviso temporale che si è abbattuto sulla zona. Un fulmine è caduto e l’ha sfiorata e ferita in modo abbastanza grave. Un altro escursionista che era a 5 metri di distanza è stato sbalzato a terra e si è distorto una caviglia. Sul posto è subito intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato la giovane all’ospedale Papa Giovanni per curare l’ustione subita. Non sarebbe in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA