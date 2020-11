«Garantire la stagione sugli sci»

L’appello di Val Seriana e Val di Scalve La lettera delle Comunità montane: «La stagione invernale nelle valli bergamasche è strettamente legata alle aperture degli impianti ma con ricadute molto più articolate e complesse che coinvolgono diversi operatori della filiera turistica».

In previsione delle vacanze di Natale, le Comunità montane della Valle Seriana e della Val di Scalve, insieme a Promoserio, chiedono, se la situazione sanitaria lo permetterà, l’apertura degli impianti sciistici. In Val Seriana e Val di Scalve il tema è molto sentito: la stagione invernale nelle valli bergamasche è strettamente legata alle aperture degli impianti ma con ricadute molto più articolate e complesse che coinvolgono diversi operatori della filiera turistica. L’apertura degli impianti in occasione delle festività natalizie rappresenta un momento fondamentale per l’economia delle valli Seriana e Scalve, così fortemente colpita dalla crisi dei mesi scorsi.

«Gli enti territoriali e locali così come gli impiantisti e gli operatori del settore hanno imparato in questi mesi quanto sia importante garantire un’accoglienza nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle norme esistenti – spiegano le Comunità montane della Valle Seriana e della Val di Scalve, insieme a Promoserio –. La volontà non è certo quella di incentivare assembramenti quanto piuttosto diventare un territorio di riferimento dove praticare attività all’aria aperta tra le Orobie in piena sicurezza e per questo servono direttive chiare e regole ben precise da far rispettare. In questa direzione ha infatti già lavorato la Conferenza Stato-Regioni proponendo al Governo linee guida condivisibili per l’utilizzo di impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici».

«A poco meno di un mese dal Natale, è necessario procedere in tempi stretti e in modo coordinato per permettere agli operatori del settore di organizzarsi al meglio e inaugurare la stagione invernale, che pure sarà contraddistinta da difficoltà e sacrifici – proseguono –. I professionisti del settore si sono già attivati per garantire accessi contingentati alle piste e limitare le occasioni di assembramento, anche in collaborazione con Promoserio e le Comunità Montane. Tra le varie iniziative promosse dall’agenzia di sviluppo territoriale c’è un carnet di sconti a disposizione del turista che pernotterà negli alberghi per almeno 3 notti e che sarà acquistabile sulla piattaforma digitale su www.valseriana.eu».

La situazione sanitaria in Val Seriana e Val di Scalve è in questo momento sotto controllo e gli operatori sono pronti a fare del proprio meglio per garantire vacanze natalizie in totale sicurezza. Ci aspettiamo quindi che anche chi verrà a trovarci e potrà godere l’accoglienza delle magnifiche valli sarà rispettoso degli sforzi fatti dal territorio e accederà ai servizi con la necessaria prudenza.

