L’incidente a Gazzaniga in via Cesare Battisti

Gazzaniga, scontro tra due auto

Feriti due uomini di 47 e 50 anni Uno dei feriti è stato trasportato con l’elicottero a Brescia.

Un incidente che ha visto coinvolte due auto, si è verificato nel pomeriggio di giovedì 11 giugno a Gazzaniga, in via Cesare Battisti 140 appena prima delle 17. Tre i feriti, tra cui due uomini di 47 e 50 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Gazzaniga e l’elisoccorso, la Croce Verde di Colzate e l’automedica. Uno dei feriti è stato trasportato con l’elicottero a Brescia. La strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi e il traffico ne ha risentito con rallentamenti.

