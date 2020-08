Mucca scivola dal sentiero

Il video dei soccorsi a Rovetta È arrivato l’elicottero per soccorrere domenica 9 agosto una mucca che era scivolata da un sentiero.

Soccorso speciale per una mucca. Intorno alle 12.30 di domenica 9 agosto una mucca che stava transitando con altri animali nei pressi della Malga di Fogarolo, nella zona di San Lorenzo di Rovetta,è scivolata dal sentiero ed è andata sotto una ripa.

Esausta e anche gravida, è scivolata ancora fino in un fondo a un prato. Inutili i tentativi di soccorrere l’animale con delle fasce e dei tiranti, non c’è stato modo di riportare la mucca sul sentiero. Anche l’intervento dei Vigili del fuoco di Clusone non è stato sufficiente, l’animale è stata quindi trasferita con un elicottero privato a una baita: le sue condizioni sono buone.

