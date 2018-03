Nembro, cade nell’acqua gelida:

62enne trasportato in ospedale Si sarebbe avvicinato troppo al corso d’acqua che costeggia la strada provinciale della Val Seriana 35 ed è scivolato.

Un uomo di 62 anni è stato soccorso nella serata di giovedì 8 marzo a Nembro. Secondo le prime informazioni, pare che il 62enne si sia avvicinato troppo al corso d’acqua che costeggia la strada provinciale della Val Seriana 35 e, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato in acqua.

L’allarme è scattato intorno alle 18.15 e sul posto è tempestivamente giunta la Croce Rossa di Alzano insieme a un’automedica. Per coadiuvare i soccorsi sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco di Bergamo, anche se per loro il lavoro è stato minimo in quanto l’intervento è risultato meno difficoltoso del previsto.

Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure all’uomo che è stato poi trasportato all’Ospedale in codice giallo.

