Schianto nella notte a Clusone

Quattro i feriti, elicotteri in volo Grave incidente nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 giugno a Clusone. Quattro persone sono rimaste ferite nello schianto tra due auto.

Due elicotteri si sono alzati subito in volo nella notte per prestare soccorso ai feriti. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, due uomini di 37 e 43 anni e una donna di 43 anni. Oltre all’elisoccorso, sul posto sono arrivate anche cinque ambulanze e un’automedica. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti, anche se dalle prime informazioni alcuni di loro dovrebbero essere in gravi condizioni. Sono stati ricoverati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte: ancora da chiarire i motivi dell’incidente, avvenuto poco dopo lo svincolo di ponte Selva, in territorio di Clusone. Sul luogo dello schianto anche le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

