Schianto sulla superstrada a Nembro Incidente stradale poco dopo le 15 sulla superstrada. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia stradale.

Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 21 ottobre a Nembro sulla superstrada all’altezza dell’Esselunga. L’allarme è scattato verso le 15, ancora da chiarire le cause e la dinamica dello schianto tra auto. Risultano coinvolte due persone, che sarebbero ferite in modo non grave. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. Lungo il tratto di strada si sono formate code. Articolo in aggiornamento.

