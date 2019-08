Scomparso nel nulla da due mesi

L’appello della famiglia per avere notizie Sono passati due mesi dalla scomparsa ad Alzano Lombardo di Angelo Zanchi. Il 78enne, uscito di casa per la passeggiata mattutina, non è mai rientrato dai suoi cari.

«Papà, noi non smettiamo di cercarti: sono esattamente due mesi che non abbiamo più tue notizie». Non si dà pace la famiglia di Angelo Zanchi, il 78enne di Alzano Lombardo, sparito nel nulla il 6 giugno scorso. La sua scomparsa rimane un giallo: doveva rientrare a casa per pranzo dopo la sua solita passeggiata mattutina ma non è più ritornato dai suoi cari. Ora la sua famiglia lancia ancora una richiesta d’aiuto.

«Buongiorno a tutti,oggi sono esattamente 2 mesi che di mio padre Angelo Zanchi non abbiamo più notizie.Noi non smettiamo di cercarlo. Ricordo che è scomparso da casa ad Alzano Lombardo il 6 giugno verso le ore 11 – scrive la figlia Nives Zanchi – e la sua bici è stata ritrovata in zona Busa. Di corporatura normale,alto circa 1.65 m,capelli bianchi e occhi verdi,indossava una maglietta a mezze maniche polo a righe bianche,azzurre e blu, pantaloni blu, scarpe nere, berretto con visiera blu e zaino grigio. Chiedo cortesemente a chi avesse notizie o fosse a conoscenza di particolari di segnalarceli al numero 3479839986 o di rivolgersi alle Forze dell’ordine. Colgo di nuovo l’occasione di ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto affettivamente, aiutato nelle ricerche, chi ha collaborato in ogni senso. La mia famiglia e io siamo e saremo infinitamente grati per la grande collaborazione...Papà,noi non smettiamo di cercarti»

