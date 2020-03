«Siamo guariti a Innsbruck

Curati solo con gli antipiretici» Sono stati dimessi giovedì 5 marzo i due giovani fidanzati di Alzano Lombardo che dal 25 febbraio erano ricoverati all’ospedale di Innsbruck: per entrambi il tampone effettuato dai sanitari austriaci aveva accertato la positività al coronavirus.

«Stiamo bene – racconta il giovane operaio della Val Seriana appena uscito dall’ospedale -, respirare di nuovo aria fresca è stata una bella sensazione. Negli ultimi giorni di ricovero ci sentivamo molto meglio, erano passate febbre, mal di gola e tosse. Non c’è stato nemmeno bisogno di ricorrere a cure particolari: solo farmaci antipiretici per contrastare i sintomi».

I due ragazzi si trovavano in Austria per qualche giorno di vacanza insieme: lei, impiegata nel settore turistico, vive a Innsbruck da qualche anno e il fidanzato l’aveva raggiunta. «Adesso io me ne torno a casa di gran lena – racconta il giovane alzanese -, voglio essere certo di poter rientrare prima che il mio comune diventi zona rossa. La prima cosa che farò? Mangiare cibo italiano. E spero di poter andare presto a trovare i miei nonni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA