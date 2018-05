Velocità sulla superstrada Valle Seriana

Limite a 70km/h da Seriate a Cene Un’ordinanza dell’Amministrazione Provinciale ha armonizzato i limiti di velocità sulla superstrada e nella galleria di Montenegrone.

Dal 1°giugno un’ordinanza dell’amministrazione provinciale ha reso omogenei i limiti di velocità sulla superstrada della Valle Seriana da Seriate a Cene compresa la galleria di Montenegrone. Il limite sarà a 70km/h come lo era già in precedenza per quasi tutta il percorso. È stato tolto un cartello che indicava in un tratto di poche centinaia di metri il limite a 90km/h ed è stato portato a 70 per renderlo appunto omogeneo con tutto il resto del percorso. Resta anche il limite di 40km/h su tutte le rampe di accesso e di uscita.

