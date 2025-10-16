Aeroporto di Orio, il futuro passa dal collegamento ferroviario con Milano

Il futuro dell'aeroporto di Orio al Serio passa dal collegamento ferroviario con Milano. Ci si potrebbe impiegare anche meno di un'ora. Un convegno, promosso da Sacbo, la società di gestione dello scalo aeroportuale bergamasco, in collaborazione con il Collegio degli ingegneri ferroviari italiani, ha presentato quello che potrebbe essere il servizio su rotaia, una volta completata la linea Bergamo-aeroporto.
